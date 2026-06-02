I Knicks tornano in finale e il sindaco di New York ha voluto fare un regalo ai bambini della città. Keystone

Zohran Mamdani firma un ordine esecutivo che sospende l'orario della nanna per i bambini in modo che possano guardare le finali dell'Nba che, quest'anno per la prima volta in 27 anni vedranno i Knicks protagonisti.

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Circondato da bambini, il sindaco di New York ha annunciato con grande entusiasmo la svolta per consentire anche ai più piccoli di assistere alle quattro partite che si terranno dal 3 al 10 giugno. Se sarà necessario se ne giocheranno altre due il 13 e il 16 giugno.

«Da sindaco è necessario prendere delle decisioni difficili. Questa è una», ha detto scherzando. Pur potendo stare svegli più a lungo, i piccoli dovranno lo stesso andare a scuola il giorno dopo: il sindaco ha infatti deciso di non cancellare le lezioni. A San Antonio, la città degli Spurs che affronteranno i Knicks, le scuole sono terminate il 26 maggio.