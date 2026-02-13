Calcio Il nuovo CT Mancini: «Farò giocare bene l’Italia»

Roberto Mancini è tornato sulla panchina della Nazionale italiana e la sfida è duplice: riportare gli Azzurri al Mondiale dopo tre fallimenti e ricucire il rapporto con i tifosi, compromesso quando il 13 agosto 2023 lasciò la squadra per l’Arabia Saudita.