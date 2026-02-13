Roberto Mancini
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Roberto Mancini è tornato sulla panchina della Nazionale italiana e la sfida è duplice: riportare gli Azzurri al Mondiale dopo tre fallimenti e ricucire il rapporto con i tifosi, compromesso quando il 13 agosto 2023 lasciò la squadra per l’Arabia Saudita.
«Quando perdi la donna che più ami, hai sbagliato e non conta quello che di buono hai fatto prima. All'epoca c'è stata una mancanza di comunicazione con Gravina. Ne sono dispiaciuto».
«Farò giocare bene l’Italia e i tifosi mi perdoneranno. Vorrei vincere uno o due trofei e se possibile continuare anche oltre il 2030».