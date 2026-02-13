Johan Manzambi passa ufficialmente all’Aston Villa e diventa il calciatore svizzero più costoso della storia.

Johan Manzambi è ufficialmente un giocatore dell’Aston Villa.

Il club di Birmingham ha annunciato oggi l’arrivo del rossocrociato, che ha firmato il contratto e indosserà la maglia numero 44.

La cifra sborsata dagli inglesi di circa 70 milioni di euro rendono il 20enne ginevrino l’elvetico più pagato della storia.