Manzambi con il suo nuovo allenatore.
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Johan Manzambi passa ufficialmente all’Aston Villa e diventa il calciatore svizzero più costoso della storia.
Johan Manzambi è ufficialmente un giocatore dell’Aston Villa.
Il club di Birmingham ha annunciato oggi l’arrivo del rossocrociato, che ha firmato il contratto e indosserà la maglia numero 44.
La cifra sborsata dagli inglesi di circa 70 milioni di euro rendono il 20enne ginevrino l’elvetico più pagato della storia.
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