Il gol di Manzambi illude il Friburgo, poi rimontato dall’Heidenheim, mentre il Bayern vola con una cinquina e la tripletta lampo di Kane.
Il terzo gol in questa Bundesliga di Manzambi non è bastato al Friburgo, sconfitto dall'Heidenheim.
Dopo l'iniziale vantaggio del ginevrino la formazione della Foresta Nera è stata rimontata nella ripresa ed ha subito il 2-1 al 94esimo.
Il Bayern Monaco resta invece saldamente davanti a tutti grazie al netto 5-0 rifilato allo Stoccarda in cui Kane (entrato al 60esimo) si è messo in luce con una tripletta in 22 minuti.