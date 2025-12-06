  1. Clienti privati
Bundesliga Manzambi illude il Friburgo, Bayern travolgente con Kane

Swisstxt

6.12.2025 - 17:46

La rete di Manzambi illude il Friburgo.
La rete di Manzambi illude il Friburgo.
Keystone

Il gol di Manzambi illude il Friburgo, poi rimontato dall’Heidenheim, mentre il Bayern vola con una cinquina e la tripletta lampo di Kane.

SwissTXT

06.12.2025, 17:46

06.12.2025, 18:25

Il terzo gol in questa Bundesliga di Manzambi non è bastato al Friburgo, sconfitto dall'Heidenheim.

Dopo l'iniziale vantaggio del ginevrino la formazione della Foresta Nera è stata rimontata nella ripresa ed ha subito il 2-1 al 94esimo.

Il Bayern Monaco resta invece saldamente davanti a tutti grazie al netto 5-0 rifilato allo Stoccarda in cui Kane (entrato al 60esimo) si è messo in luce con una tripletta in 22 minuti.

