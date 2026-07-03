Le pagelle della Nati Manzambi balla, Zakaria brilla, nessuno stecca: ecco i voti della Nazionale dopo la vittoria contro l'Algeria

Nei primi 10 minuti e fino a quando Manzambi non ha messo in difficoltà gli algerini, la Nati non ha toccato palla. Da quel momento in poi, Xhaka e compagni hanno avuto tutto sotto controllo. Ecco i voti per la qualificazione agli ottavi di finale.