Le pagelle della Nati
Manzambi balla, Zakaria brilla, nessuno stecca: ecco i voti della Nazionale dopo la vittoria contro l'Algeria
Nei primi 10 minuti e fino a quando Manzambi non ha messo in difficoltà gli algerini, la Nati non ha toccato palla. Da quel momento in poi, Xhaka e compagni hanno avuto tutto sotto controllo. Ecco i voti per la qualificazione agli ottavi di finale.
Michael Wegmann, da Vancouver
Oggi alle 07:46
Posizione
Non è che gli algerini non abbiano occasioni, semplicemente non riescono a concretizzarle con costanza. Kobel para tutto ciò che gli arriva in porta. Non c'è bisogno di una parata spettacolare.
Posizione
Torna a giocare come terzino destro dopo due partite di pausa. All’inizio fa ancora un po’ fatica (quando viene superato con un tunnel da Ait Nouri). Poi diventa più audace e migliora: numerose incursioni in avanti e un ottimo recupero palla nell’area avversaria (46’), che porta al 2-0. Poco dopo, in difesa, compie un «grande blocco» su un tiro di Mahrez. Poi marcia su e giù per la linea. Il miglior svizzero.
Posizione
È fortunato che il suo breve contatto con Zerrouki nell'area di rigore non venga sanzionato (8'). Per il resto, è calmo e composto. Il capitano della difesa ha sempre tutto sotto controllo.
Posizione
In difesa è incredibilmente sereno, solido e pronto di riflessi. Il difensore del Gladbach non si lascia turbare da nulla, nemmeno dagli algerini che si scatenano nei dribbling.
Posizione
Difensore
Ricardo Rodriguez
Una partita intelligente e brillante da parte sua. Sa semplicemente qual è il suo posto. E quando le cose vanno diversamente e gli algerini riescono a trovare un varco tra le linee difensive, risultano comunque troppo innocui sotto porta.
Posizione
Nel primo tempo non si fa notare particolarmente, ma dopo il fischio dell'intervallo si trova nella posizione perfetta e segna con freddezza portando il risultato sul 2-0.
Posizione
Centrocampista
Remo Freuler
Il suo ruolo nel centrocampo centrale? Colmare i buchi e distribuire i palloni. Poiché Xhaka viene messo fuori gioco dagli algerini, Freuler ne assume in parte anche il ruolo. Ottima prestazione.
Posizione
Centrocampista
Granit Xhaka
È marcato stretto da Ramiz Zerrouki. Non appena si avvicina alla palla, Xhaka viene subito pressato. Nella seconda frazione di gioco si fa più presente e influisce maggiormente sull’andamento della partita. Subisce un fallo quando Boudaoui lo falcia (73').
Posizione
Centrocampista
Ruben Vargas
Che dribbling fantastico dopo circa mezz’ora: si scontra con ben tre algerini e riesce a spuntarla. Purtroppo il suo cross non va a buon fine. Inizia con qualche difficoltà, poi continua con più coraggio.
Posizione
La Nazionale parte sotto pressione, poi al 10° minuto Manzambi si fa strada tra le linee difensive algerine: un movimento di fianchi qui, una finta là, passaggio a Embolo e 1 a 0. Meglio di così non si può! Ancora una volta una grande prestazione del giovane calciatore.
Posizione
Al 10° minuto si trova proprio dove deve stare un centravanti e conclude l'assist di Manzambi con lo stinco. Per il resto, due o tre controlli di palla imprecisi.
Posizione
Giocatore di riserva
Noah Okafor
Entra al 70° minuto al posto di Manzambi. Troppo poco per poterlo valutare.
Posizione
Giocatore di riserva
Fabian Rieder
Entra al 70° minuto al posto di Vargas. Troppo poco per poterlo valutare.
Posizione
Giocatore di riserva
Zeki Amdouni
Entra all'83° minuto al posto di Embolo. Troppo poco per poterlo valutare.
Posizione
Giocatore di riserva
Silvan Widmer
Entra all'87° minuto al posto di Zakaria. Troppo poco per poterlo valutare.
Posizione
Giocatore di riserva
Michel Aebischer
Entra all'87° minuto al posto di Ndoye. Troppo poco per poterlo valutare.