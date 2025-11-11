Johan Manzambi è importante per la nazionale. Keystone

Johan Manzambi è il nuovo nome della Nazionale svizzera nel 2025. Il 20enne potrebbe ora entrare nell'undici titolare per l'importante qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Svezia, in una posizione sconosciuta.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te Remo Freuler salta Svezia e Kosovo, e con gli infortuni di Zakaria e Sierro la Nati deve trovare un sostituto a centrocampo.

Candidato principale è Johan Manzambi: con Yakin ha spesso giocato esterno, ma al Freiburg è più centrale, e si dice pronto per qualsiasi ruolo.

Ventenne in rapida ascesa, il romando vivrà una gara speciale contro la Svezia nella sua Ginevra, con la famiglia sugli spalti. Mostra di più

Remo Freuler è fuori uso per le ultime due qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Svezia e Kosovo. Una perdita amara per la Nati. Ci si chiede chi sostituirà il centrocampista, soprattutto perché anche Denis Zakaria e Vincent Sierro sono assenti per infortunio.

Un giocatore che potrebbe entrare in lizza al fianco di Granit Xhaka al centro del centrocampo è Johan Manzambi. Il giovane è stato finora schierato da Murat Yakin soprattutto sulle fasce in attacco, ma al Freiburg gioca più centrale.

«Da giovane ho giocato in tutte le posizioni», ha detto Manzambi nella conferenza stampa di martedì. «Non so ancora cosa abbia in mente l'allenatore. Ma sono pronto per tutte le posizioni: laterale o centrale, come numero sei o dieci».

Il 20enne ha compiuto una rapida ascesa nei ranghi. Ha fatto il suo debutto internazionale a giugno e ora è difficile immaginare la squadra senza di lui. «Ho lavorato molto per arrivare dove sono ora», dice. «Le cose sono accadute rapidamente. La mia famiglia è molto orgogliosa di me. Anche io, ovviamente, ma io non ci do troppo peso».

La partita di venerdì contro la Svezia sarà molto speciale per il 20enne perché si svolgerà nella sua città natale, Ginevra. «Sono cresciuto in questa città, ho giocato per il Servette quando ero giovane e non vedo l'ora di tornare allo Stade de Genève - ha detto Manzambi - sarà molto speciale per me. Ci sarà anche la mia famiglia».