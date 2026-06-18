Schierata da Yakin con un 4-4-1-1 nel quale Widmer e Rieder hanno preso il posto di Zakaria e Vargas, la Svizzera si è subito creata diverse occasioni, in particolare con Ndoye e Freuler, senza però riuscire a segnare.

Nella ripresa gli elvetici sono incappati in un momento di affanno, ma l'ingresso di Vargas e Manzambi ha dato la scossa decisiva. Il numero 9 ha aperto le marcature al 74' e il numero 17 ha raddoppiato 10' più tardi. Con la Bosnia in 10 Manzambi ha firmato la doppietta al 90', poi Xhaka è andato a segno su rigore dopo il punto bosniaco di Mahmic.