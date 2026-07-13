Calcio-mercato Manzambi giocherà con l'Aston Villa

Johan Manzambi proseguirà la sua carriera in Premier League e lo farà non nel Newcastle, con il quale nei giorni scorsi sembrava ormai aver raggiunto un accordo, ma nell’Aston Villa, che ha definitivamente soffiato il 20enne ginevrino ai Magpies versando al Friburgo oltre 60 milioni di euro.