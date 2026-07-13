Calcio-mercato
Manzambi giocherà con l'Aston Villa
Futuro in Premier League per il gioiellino elvetico
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Johan Manzambi proseguirà la sua carriera in Premier League e lo farà non nel Newcastle, con il quale nei giorni scorsi sembrava ormai aver raggiunto un accordo, ma nell’Aston Villa, che ha definitivamente soffiato il 20enne ginevrino ai Magpies versando al Friburgo oltre 60 milioni di euro.
Lo ha annunciato sui suoi canali social l’esperto di mercato Fabrizio Romano.
Il centrocampista rossocrociato, grande protagonista ai Mondiali, diventa così uno degli acquisti più importanti dei Villans, vincitori dell’ultima Europa League proprio a spese dell’ormai ex club propri di Manzambi.