Johan Manzambi KEY

Dopo un'ottima annata con la maglia del Friburgo, Johan Manzambi ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre, ed è destinato a diventare lo svizzero più pagato di sempre.

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Prima, però, c'è un Mondiale da vivere da protagonista. «Il mercato? E' inevitabile, dopo ogni stagione si aprono delle possibilità. Cambiare maglia è uno scenario, ma ora la mia testa è qui», ha commentato il ginevrino dal ritiro di San Gallo. «Il mio ruolo prediletto? In carriera sono stato schierato in tante posizioni, ma non ne ho una preferita. Gioco dove vuole l’allenatore. Io devo solo farmi trovare pronto».