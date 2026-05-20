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La carriera di Johan Manzambi va di bene in meglio. In vista della finale di questa sera di Europa League con il Friburgo, lo svizzero parla a blue Sport della sua posizione preferita, delle voci sul Real Madrid e del suo valore di mercato.

Andreas Böni, Syl Battistuzzi, Julian Barnard Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Johan Manzambi, in finale di Europa League con il Friburgo contro l'Aston Villa, si è trasformato in breve tempo da talento a giocatore chiave, anche a livello internazionale.

Il 20enne ginevrino rimane tranquillo nonostante le voci di un possibile interesse del Real Madrid e il presunto prezzo di 50 milioni. Il suo obiettivo è migliorare ogni giorno e fare bene.

Manzambi si sente a suo agio in quasi tutte le posizioni. Nel club gioca spesso al centro, in Nazionale più sull'ala. Mostra di più

Il Friburgo si è classificato settimo in Bundesliga e la storica finale in Europa League, che si terrà stasera, è stata ancora più celebrata.

La squadra del Bresgau ha infatti raggiunto l'ultimo atto dello scontro continentale per la prima volta nella storia del club.

Con una vittoria contro l'Aston Villa, la squadra di Julian Schuster si qualificherebbe addirittura per la Champions League.

Lo svizzero Johan Manzambi, che in pochissimo tempo è diventato un giocatore chiave per la Bundesliga, si trova nel pieno del fermento. È naturalmente consapevole dell'euforia che circonda il suo club, anche se preferirebbe essere a casa piuttosto che in giro.

«Posso percepire che i tifosi sono molto contenti. Anche noi siamo molto orgogliosi di noi stessi», dice l'elvetico in un'intervista a blue Sport, aggiungendo: «C'è un'atmosfera speciale».

Il Friburgo deve ringraziare anche lui per il posto in finale, dato che ha segnato la rete del 2 a 0 in semifinale contro il Braga.

«È stato un gol molto importante, ma non il mio migliore», ha detto il ginevrino, che si è trasferito dal Servette Juniors all'accademia giovanile del club della Bundesliga nel 2023 all'età di 17 anni.

Secondo Manzambi, il gol più bello della sua giovane carriera è arrivato contro il Bayern. Anche se i suoi hanno perso 3 a 2 contro l'ensemble di stelle, lo svizzero ha dimostrato di poter stare al passo con i grandi.

Felice per gli elogi di Schweinsteiger

Il 20enne ha già un grande sostenitore nella leggenda del Bayern Bastian Schweinsteiger. Il campione del mondo 2014 ha recentemente lo ha elogiato.

«Significa molto per me. Lo guardavo da bambino e questo mi rende molto, molto felice».

Johan ricorda in particolare il suo gol contro la Svezia davanti al pubblico di casa a Ginevra. «Davanti alla mia famiglia, nella mia città, per il mio Paese: è stato davvero bello», ricorda con orgoglio.

La sua crescita sportiva ha avuto un impatto anche sulla sua personalità. Un anno fa era «una persona diversa», ora è molto più «aperto» e ha anche un «altro rapporto» con i tifosi.

Johan spiega che deve essere un modello di comportamento ogni giorno a causa della sua maggiore popolarità.

Valore di mercato alle stelle

Le sue grandi prestazioni hanno anche aumentato rapidamente il suo valore di mercato. I media parlano di 50 milioni di euro se un club interessato volesse liberarlo dal contratto che lo lega al Friburgo fino al 2030.

Il ragazzo «non si preoccupa» delle cifre folli che lo circondano. La sua attenzione è rivolta al campo: «Voglio migliorare ogni giorno e spero di poter fare buone prestazioni in ogni partita».

Un ruolo diverso con Yakin rispetto al club

Non sa ancora se cercherà un trasferimento in estate. Dovrà discuterne con la famiglia, il consulente e il club. «Vedremo cosa farò, ma spero di prendere una buona decisione», riassume.

Il 20enne non sa ancora dire se preferisce fare un passo intermedio o firmare subito per un top club. «Forse resterò qui, sinceramente non lo so ancora».

Si dice che addirittura il Real Madrid sia tra i club che tentano lo svizzero. Riesce a immaginarsi un passaggio ai Galacticos? «L'ho sentito dire anch'io, ma non so se sia vero o meno», commenta sorridendo.

Mentre nel suo club è spesso autorizzato a giocare al centrocampo, l'allenatore della Nazionale svizzera Murat Yakin lo vede più sull'ala: «Mi preferisce offensivo. Sono pronto sia all'ala, che nella posizione di dieci o otto .. Posso giocare anche sul nove», elenca l'arma multiuso della Nati.

Non c'è da stupirsi che non abbia una posizione preferita: «Dipende dal sistema». Si sente bene ovunque. «Anche come sei», aggiunge.

Prima dell'avventura in Coppa del Mondo con la Nazionale, stasera lo attende la finale di Coppa Europa a Istanbul.

Pensa che l'Aston Villa sia la favorita? «Loro sono in finale, quindi sono una buona squadra, ma anche noi siamo lì», sottolinea e conclude: «Spero di vincere questo trofeo».

L'intervista a Johan Manzambi (in tedesco)