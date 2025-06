Johan Manzambi KEY

Johan Manzambi ha deciso di rimanere fedele al Friburgo.

Il centrocampista della Nazionale svizzera ha infatti prolungato anticipatamente il suo accordo in Germania, ma non ne è stata rivelata la durata.

Il 19enne ha esordito in Bundesliga in settembre e ha trovato in primavera le prime reti in campionato.