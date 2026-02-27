I rossocrociati devono vincere, mentre ai nordamericani basta un pari. «Tre punti ci permetterebbero di avere 3 o 4 giorni di riposo in più e in un torneo come questo ê un lusso. Sappiamo quali sono le loro qualità, contro il Qatar hanno segnato i gol che noi non siamo riusciti a fare», ha commentato Yakin in conferenza stampa. Il CT non si è sbottonato sull'utilizzo o meno da 1' di Manzambi, mentre sarà difficile vedere Okafor: «Ho diverse opzioni che hanno più ritmo».