E se il sostituto di Freuler fosse lui? KEY

Yakin si è affidato a Manzambi quando i giocatori della Svezia annaspavano, e lui non ha deluso a partita in corso: «Segnare la prima rete ufficiale con la maglia della Svizzera è stato un qualcosa di unico», ha raccontato il 20enne.

Considerato il nuovo che avanza, Manzambi sogna il Mondiale e sui passati ha ricordi nitidi: «Nella mia memoria ho più immagini del 2014 che del 2010».

La Svizzera ha defezioni in mezzo al campo e il centrocampista del Friburgo - con il club occupa il ruolo di mezz'ala - potrebbe sopperire a quelle lacune: «Io sono pronto, la posizione in campo non conta».