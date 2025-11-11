  1. Clienti privati
Nazionale svizzera Manzambi: «Sogno il Mondiale, io sono pronto»

Swisstxt

11.11.2025 - 12:18

E se il sostituto di Freuler fosse lui?
E se il sostituto di Freuler fosse lui?
KEY

Yakin si è affidato a Manzambi quando i giocatori della Svezia annaspavano, e lui non ha deluso a partita in corso: «Segnare la prima rete ufficiale con la maglia della Svizzera è stato un qualcosa di unico», ha raccontato il 20enne.

SwissTXT

11.11.2025, 12:18

11.11.2025, 14:19

Considerato il nuovo che avanza, Manzambi sogna il Mondiale e sui passati ha ricordi nitidi: «Nella mia memoria ho più immagini del 2014 che del 2010».

La Svizzera ha defezioni in mezzo al campo e il centrocampista del Friburgo - con il club occupa il ruolo di mezz'ala - potrebbe sopperire a quelle lacune: «Io sono pronto, la posizione in campo non conta».

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Trump: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera»

Video 

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Calcio. Segna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video

CalcioSegna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video

Lutto nel calcio giovanile. È morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant

Lutto nel calcio giovanileÈ morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant

Altra tegola per Yakin. Sierro lascia ritiro della Nati

Altra tegola per YakinSierro lascia ritiro della Nati