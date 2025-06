Johan Manzambi festeggia con i tifosi il 4-0 della Nati contro gli USA. Foto: Keystone

Alla vittoria per 4-2 contro il Messico ha fatto seguito il 4-0 contro gli USA: la Svizzera è in piena forma nelle ultime amichevoli prima di iniziare le qualificazioni alla Coppa del Mondo. «È un peccato che non siano già iniziate», ha dichiarato l'allenatore della Nazionale Murat Yakin.

La Nazionale svizzera va a gonfie vele. Come contro il Messico, la squadra di Murat Yakin si è distinta anche nella seconda amichevole con gli Stati Uniti, segnando quattro gol.

Anche contro i padroni di casa della prossima Coppa del Mondo la Nati ha mantenuto un bilancio pulito e il portiere Gregor Kobel ha ottenuto il suo primo «clean sheet» con la maglia della Nati.

«È stata una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo», ha commentato l'estremo difensore del BVB in zona mista dopo il fischio finale.

Tuttavia, il portiere non ha gradito le domande dei giornalisti. A quella sul suo gioco coi piedi e sulle eventuali difficoltà in questo senso, ha risposto: «È sempre così negativo, vero?», chiede Kobel, sottolineando: «Abbiamo giocato alcune ottime partite. Possiamo essere un po' felici. È stato un bene da parte di tutti».

Uno spirito di squadra perfetto

Murat Yakin è d'accordo. «Complimenti alla squadra. Hanno rispettato la tabella di marcia dalla A alla Z. Anche i giocatori che sono entrati sono riusciti a mantenere il ritmo. Il viaggio in America è stato tutto sommato positivo», ha dichiarato il CT in un'intervista alla «SRF», aggiungendo: «In Svizzera e in Europa ci sono molte distrazioni. Qui abbiamo potuto fare un altro passo avanti e discutere di calcio. C'era un'atmosfera rilassata».

Yakin parla di «perfetta coesione» nella squadra e si rammarica del fatto che la pausa estiva sia ormai alle porte prima dell'inizio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo a settembre.

«È un peccato che non si giochino le qualificazioni ai Mondiali ora, con la formazione che abbiamo. C'è grande armonia nella squadra. Lo si vede non solo dal risultato, ma anche dal modo in cui giochiamo».

Grandi elogi per Manzambi

In termini di personale, Yakin ha nuove alternative dopo le ultime convocazioni. Ardon Jashari, ad esempio, ha dimostrato in modo impressionante di poter ricoprire il ruolo di centrale di centrocampo.

«È positivo poter aggiungere un giocatore come Ardon», afferma il tecnico. «Granit (Xhaka) e Remo (Freuler) sono due giocatori di esperienza. Con Ardon abbiamo un'opzione per il futuro».

Anche il 19enne Johan Manzambi, che ha segnato un gol e fornito un assist al suo debutto, ha lasciato un'impressione positiva.

«Ha avuto alcuni momenti impressionanti in allenamento, dove ha mostrato di cosa è capace. Sono molto contento per lui che sia riuscito a coronare la sua prestazione con un gol - ha sottolineato il Mister - è estremamente maturo per la sua età. In fase difensiva è organizzato e gioca molto aggressivo sulla palla, e in quella offensiva ha la forza di andare nell'uno contro uno. Sono elementi estremamente importanti».