Ecco perché per l'ex nazionale Marco Streller Granit Xhaka potrebbe passare al Real

Da quando è passato dall'Arsenal al Bayer Leverkusen, Granit Xhaka è la mente della formazione tedesca sotto la guida di Xabi Alonso. Keystone

L'esperto di calcio Marco Streller alimenta le voci di mercato nello studio della Champions League di blue Sport. Il 37enne immagina un trasferimento di Granit Xhaka al Real Madrid.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Granit Xhaka al Real Madrid? L'ex nazionale Marco Streller dice la sua nello studio di Champions League di blue Sport.

La condizione per far sì che accada?: l'allenatore Xabi Alonso dovrebbe trasferirsi a Madrid al posto di Ancelotti.

Streller dice: «Potrebbe essere così. Alonso sa che Granit è stato un pezzo fondamentale per il successo del Leverkusen». Mostra di più

Da quando è passato dall'Arsenal al Bayer Leverkusen, Granit Xhaka è la mente dei Werkself sotto la guida di Xabi Alonso. Il capitano della Nazionale ha portato la squadra al double in Germania, alla finale di Europa League nella scorsa stagione e ha grandi progetti anche per la stagione in corso.

Non c'è da stupirsi che gli opinionisti di blue Sport Marco Streller e Marcel Reif stiano tessendo le lodi del 32enne.

«È il capo in campo. Allena, quando ha la palla, a volte anche gli altri», si è meravigliato l'ex basilese. Reif aggiunge: «Questo è ciò che si chiama leadership, quando qualcuno guida i compagni senza sottrarsi ai duelli. Xhaka è il tipo di leader che non si può immaginare migliore».

Xhaka giocherà presto per il Real Madrid?

Con prestazioni del genere, non sarebbe una sorpresa se la carriera del basilese continuasse sui grandi palconscenici anche dopo il Leverkusen, dice Streller - e accende le voci di mercato: «Onestamente, non so se questa sarà la sua ultima tappa all'estero. Posso però immaginare che se Xabi Alonso va al Real e Modrić lascia, potrebbe essere che improvvisamente...».

... Xhaka si trasferisce al Real? Non è un'ipotesi impossibile per l'ex giocatore dello Stoccarda. Al contrario: «Potrebbe essere proprio così in quanto Alonso sa che Granit è stato fondamentale del per il successo a Leverkusen».

Ma queste sono solo speculazioni, conferma l'opinionista di blue Sport: «Non lo so». Tanto più che non sarebbe disdegnerebbe un suo ritorno al Basilea, in compagnia di Shaqiri. «Speriamo, ne saremmo tutti contenti», anche se conclude rimanendo fedele alla sua teoria: «Il Real per lui non è fuori discussione».