Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»

Mohamed Salah è finito nella bufera delle critiche dopo le sue esternazioni in merito allo suo scarso utilizzo nelle ultime partite. KEYSTONE

Per la sfida di Champions League contro l'Inter il Liverpool - vinta dai Reds - Mohamed Salah è stato lasciato a casa. Strappo avvenuto in seguito alle critiche aperte condivise dalla star egiziana al suo allenatore. Marco Van Basten dice la sua a proposito.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attaccante egiziano del Liverpool Mo Salah ha recentemente criticato il suo coach, Arne Slot, per averlo impiegato poco nelle ultime partite: «Sono molto, molto deluso».

L'attaccante non ha fatto parte della squadra che a Milano, martedì, ha battuto l'Inter in Champions League.

Durissima la critica di Marco Van Basten: «Ha il cervello di uno scarafaggio».

Il capitano dei Reds e collega di Salah, van Dijke, ha invece preferito rispondere così ai giornalisti: «Lui dovrebbe scusarsi? Non credo di essere io a dover decidere se qualcuno debba scusarsi». Mostra di più

L'ex stella dell'Olanda e del Milan Marco van Basten ha messo in discussione la stella del Liverpool Mohamed Salah dopo le recenti dichiarazioni dell'attaccante, come riportato dal «Mirror».

Salah ha affermato di essere stato scaricato ad Anfield: «Non riesco a crederci... Sono rimasto in panchina per 90 minuti», cita il «The Guardian».

«È la terza volta che mi capita di stare in panchina, credo sia la prima volta nella mia carriera. Sono molto, molto deluso. Ho dato tantissimo a questo club nel corso degli anni, specialmente nella scorsa stagione. Ora sono in panchina e non capisco perché», ha detto il nazionale egiziano.

Salah: «Il club mi ha gettato sotto un autobus»

E ha continuato: «Sembra che il club mi abbia gettato sotto un autobus. È così che mi sento. Penso sia molto chiaro che qualcuno voleva che fossi io a prendermi tutta la colpa».

L'attaccante ha giocato solo 45 minuti nelle ultime tre partite di campionato del Liverpool: il coach Arne Slot lo ha fatto entrare nella ripresa contro il Sunderland, ma lo ha lasciato in panchina contro il West Ham e il Leeds.

Inoltre, l'attaccante ha saltato completamente la partita di martedì a Milano, dove la squadra dei Reds ha conquistato una vittoria all'ultimo minuto contro l'Inter.

Van Basten: «Ha il cervello di uno scarafaggio»

Van Basten, come riportato da Sport Witness, ha accusato Salah di avere «il cervello di uno scarafaggio». Ha anche messo in discussione la forma dell'attaccante in questa stagione, aggiungendo: «Ha fatto molto bene, ma negli ultimi mesi è stato semplicemente scarso».

Anche l'ex calciatore Theo Janssen ha espresso la sua critica nei confronti del 33enne: «Cosa ha dimostrato in questa stagione? Ha prolungato il suo contratto e il club gli ha pagato uno stipendio enorme. Sta semplicemente vivendo una stagione deludente e quindi l'allenatore deve prendere una decisione. Penso che Slot abbia aspettato molto tempo prima di sostituirlo perché ha un curriculum fantastico. Questa intervista è terribile».

Van Dijk: «Li dovrebbe scusarsi? Non spetta a me decidere»

Il tecnico dei Reds si è mostrato riluttante a parlare della questione, mentre il compagno Virgil van Dijk, ha risposto a delle domande in merito dopo la vittoria di San Siro.

«Lui dovrebbe scusarsi? Non credo di essere io a dover decidere se qualcuno debba scusarsi», ha detto il capitano.

«La realtà è che Mo andrà in Africa nel fine settimana. Lo conosco da molto tempo, abbiamo passato molte cose insieme, alti e bassi, siamo una parte importante di questo club, quindi parliamo, ma queste conversazioni rimangono tra noi, come dovrebbero. E noi, come squadra, ci sosteniamo a vicenda e ci opponiamo alle voci esterne».