Marios Oikonomou, ex Bologna e Sampdoria, non ce l'ha fatta: è morto a soli 33 anni

L'ex difensore centrale greco è tragicamente scomparso all'età di 33 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 33enne ex calciatore Marios Oikonomou è morto a soli 33 anni.

L'ex giocatore di Cagliari, Bologna, AEK Atene e Copenhagen, tra gli altri, è stato vittima di un incidente motociclistico 9 giorni fa.

Nonostante le operazioni di urgenza, a seguito dei gravi traumi subiti, Oikonomou è spirato il 1° giugno. Mostra di più

L'ex calciatore della Nazionale greca Marios Oikonomou è morto all'età di 33 anni, secondo quanto riportato da diversi siti sportivi e da altri media, tra cui «Sportmediaset».

L'ex difensore è venuto a mancare il 1° giugno a seguito di un incidente motociclistico avvenuto a Ioannina, in Grecia nove giorni prima.

Marios aveva iniziato la sua carriera professionistica con il PAS Giannina prima di trasferirsi in Italia, dove ha giocato per il Cagliari e dove, in seguito, ha vissuto uno dei periodi più importanti della sua carriera con il Bologna.

Ha inoltre militato nell'AEK Atene, nell'FC Copenhagen, nella Sampdoria e nel Panetolikos prima di ritirarsi dal calcio professionistico.

Ha vestito la maglia della Nazionale greca in sei occasioni

A livello internazionale, Oikonomou ha vestito la maglia della Nazionale greca in sei occasioni dopo aver esordito in Nazionale nel 2016.

In seguito alla notizia della sua morte, la Federcalcio greca ha rilasciato una dichiarazione che recita: «Il presidente della federazione, Maquis Gkagkatsis, la segretaria esecutiva Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono la loro profonda tristezza e le sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Marios Oikonomou, che ha lasciato questa vita prematuramente a soli 33 anni.»

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.



Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd — UEFA (@UEFA) June 1, 2026

I medici hanno eseguito un intervento chirurgico d'urgenza, tra cui una craniectomia decompressiva, una procedura utilizzata per alleviare la pressione sul cervello in seguito a un grave trauma.

È rimasto in coma farmacologico e sotto la supervisione di specialisti, ma non è riuscito a riprendersi dalle lesioni.

Il quotidiano greco «Gazzetta» ha riferito che, nonostante gli sforzi dei medici e del personale sanitario, nei giorni successivi le sue condizioni sono rimaste critiche. È deceduto nove giorni dopo l'incidente.