Le celebrazioni dei padroni di casa, davanti al loro pubblico.

Continua il sogno del Marocco nella Coppa d’Africa casalinga.

A Rabat, sospinti dal pubblico, i padroni di casa hanno raggiunto le semifinali dopo il successo 2-0 sul Camerun nei quarti. In una partita molto dura, la differenza l'hanno fatta la rete del solito Diaz (quinta segnatura del torneo) al 26' e Saibari al 74'.

Al penultimo atto ci sarà pure il Senegal. I Leoni della Teranga, campioni nel 2021, hanno superato per 1-0 la sorpresa Mali grazie a una rete di Iliman Ndiaye al 27’ e attendono ora la vincente di Egitto-Costa d’Avorio in programma sabato.