Coppa d'Africa Marocco e Senegal in semifinale

Swisstxt

9.1.2026 - 22:01

Le celebrazioni dei padroni di casa, davanti al loro pubblico.
Le celebrazioni dei padroni di casa, davanti al loro pubblico.

Continua il sogno del Marocco nella Coppa d’Africa casalinga.

SwissTXT

09.01.2026, 22:01

09.01.2026, 22:07

A Rabat, sospinti dal pubblico, i padroni di casa hanno raggiunto le semifinali dopo il successo 2-0 sul Camerun nei quarti. In una partita molto dura, la differenza l'hanno fatta la rete del solito Diaz (quinta segnatura del torneo) al 26' e Saibari al 74'.

Al penultimo atto ci sarà pure il Senegal. I Leoni della Teranga, campioni nel 2021, hanno superato per 1-0 la sorpresa Mali grazie a una rete di Iliman Ndiaye al 27’ e attendono ora la vincente di Egitto-Costa d’Avorio in programma sabato.

