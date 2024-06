KEY KEY

Inter proporrà alla prossima Assemblea degli azionisti la nomina di Giuseppe Marotta in qualità di presidente, che dunque diventerà il numero uno del club.

Passata in mani americane, con il fondo Oaktree che ne ha assunto la proprietà, l’ «I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione forniranno esperienza e competenze essenziali per realizzare gli obiettivi a lungo termine della Società e per garantire la prosperità, la crescita e il successo dell’Inter», si legge nella nota.

