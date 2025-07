La convivenza con il gruppo colombiano è durata poco Ti-Press

La rottura è arrivata dopo poco più di un mese: Brenno Martignoni lascia la presidenza del Bellinzona, in disaccordo con i metodi della nuova proprietà colombiana.

È durata poco più di un mese la convivenza tra la nuova proprietà del Bellinzona e l'ormai ex presidente Brenno Martignoni, a cui non è piaciuto l'atteggiamento del gruppo colombiano.

«La proprietà non è entrata in punta di piedi in città, non ha usato le cautele del caso e non ha considerato che l'ACB è una squadra legata a una realtà locale. Quando non c'è condivisione di obiettivi è giusto che le strade si separino», ha aggiunto l'ex numero uno.

Il vicesindaco di Bellinzona Fabio Kaeppeli ha avuto l'impressione che «la nuova proprietà vuole gestire seriamente il progetto bellinzonese».