L'ex presidente Brenno Martignoni dell'AC Bellinzona (foto d'archivio). KEYSTONE

Brenno Martignoni non è più il numero uno del Bellinzona.

SwissTXT Swisstxt

Attraverso un breve comunicato, l’avvocato 63enne ha annunciato con effetto immediato «la cessazione della delega, conferita da ACB 1904 SA, per mandato diretto, da presidente della prima squadra».

«Ho assunto questa funzione nello spirito di servizio verso la mia comunità attraverso la sana promozione dei gloriosi colori granata», ha scritto.

«Dall’avvio delle trattative per la cessione, mi sono invece confrontato con scelte e impostazioni, di cui non sono stato fatto in nessun modo partecipe».