Brenno Martignoni Ti-Press

Dopo giorni di ansia, inquietudine e attesa febbrile, ecco il verdetto in cui tutti speravano: il Bellinzona ha vinto la sua partita più importante, quella giocata fuori dal campo.

SwissTXT Swisstxt

«Non lo nego: è stata una vera e propria sfida, una challenge – ha ammesso il presidente granata Brenno Martignoni – ma alla fine, tra alti e bassi, tutto si è risolto per il meglio. Per me è stato decisivo il fatto di aver prodotto una documentazione completa e soprattutto seria, che ha comprovato la solidità della società».

Per la prossima stagione sono intanto confermati Sannino e Mihajlovic.