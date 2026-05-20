Emiliano Martinez è un giocatore di cui si parla spesso. IMAGO/Paul Marriott

Emiliano Martinez e l'Aston Villa sono l'ultimo ostacolo del Friburgo di Johan Manzambi nella finale di Europa League, in programma questa sera a Istanbul. Con uno stile che non lascia indifferenti, il portiere argentino è pronto a infrangere il sogno del 20enne ginevrino.

Gregoire Galley Gregoire Galley

18 dicembre 2022: Emiliano Martinez si fa notare. Nella finale della Coppa del Mondo in Qatar, il portiere dell'Argentina ha spiazzato gli attaccanti della squadra francese, regalando alla sua squadra la terza Coppa del Mondo.

Ma «Dibu» non si è accontentato di brillare solo in campo, ha anche intensificato le sue provocazioni dopo il trionfo dell'Albiceleste.

Dai festeggiamenti osceni al minuto di silenzio per «Mbappé che è morto», l'argentino è diventato rapidamente «il peggior nemico dei francesi».

Il due volte vincitore del Trofeo Yashin, assegnato al miglior portiere del mondo, usa il suo atteggiamento provocatorio per trascendere nei momenti importanti.

«Questa Coppa del Mondo e la Copa America del 2024 gli hanno dato un'enorme fiducia in se stesso. Ha avuto un ruolo fondamentale in questi successi, ma anche in quelli dell'Aston Villa. La sua leadership nello spogliatoio è inestimabile e porta un po' di drammaticità in campo».

«A volte può sfuggire di mano, ma è così che entra nella testa degli avversari. Non si può cadere nella sua trappola e bisogna mantenere la calma», ha spiegato l'anno scorso il giornalista britannico John Townley, come riportato da «rmcsport».

Spettacolo

Con il pieno di fiducia, Martinez è determinato a dare spettacolo anche sulle rive del Bosforo, questo mercoledì sera.

«Ho fiducia in me stesso e nella mia squadra per vincere questa finale. Mi godrò questo momento e cercherò di portare a casa il trofeo per il club e per la mia famiglia», ha dichiarato ai media nelle viscere dello stadio del Besiktas.

Il 33enne sa anche quanto deve ai Villans. «Questo club mi ha dato tanto nel corso della mia carriera. Giocare qui mi ha anche permesso di vincere diversi titoli con la nazionale argentina».

Il nativo di Mar del Plata spera quindi di portare all'Aston Villa un altro trofeo, che manca da 30 anni. Tanto più che il portiere si appresta a voltare pagina nella sua carriera quest'estate.

Un trionfo a Istanbul sarebbe quindi un ottimo modo per scrivere definitivamente il suo nome nella storia della squadra di Birmingham.

Tuttavia, Johan Manzambi e compagni non hanno certo intenzione di lasciare nulla di intentato, perché sperano di portare a Friburgo il primo trofeo europeo.

Per farlo, dovranno probabilmente ignorare le provocazioni di Martinez. Il duello tra tedeschi e inglesi si preannuncia dunque scoppiettante!