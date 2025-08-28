Massimo Moratti sda

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi.



Ottant'anni a maggio, è il quarto dei sei figli di Angelo, da cui ha ereditato l'attività imprenditoriale nel settore petrolifero e la grande passione per l'Inter, a cui deve la maggior parte della sua notorietà.

Presidente dei nerazzurri dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, alla guida del club ha conquistato lo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League. In totale, durante la sua presidenza la squadra ha conquistato 16 trofei.

L'Istituto Humanitas di Rozzano mantiene il massimo riserbo sulle condizioni di salute di Massimo Moratti.

Secondo quanto trapela da ambienti sportivi milanesi, non sarebbe in condizioni critiche, ma la situazione rimane seria dopo che i sanitari lo hanno intubato perché faticava a respirare autonomamente a causa di una polmonite.