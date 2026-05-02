Basilea – Thun 3:1 Super League | 35° turno | stagione 25/26 02.05.2026

Il Thun spreca un altro match point: sconfitto 3-1 a Basilea, dovrà ora aspettare il risultato di domenica tra San Gallo e Sion per sapere se è già campione.

Redazione blue Sport fon

Il Thun deve rimandare la festa per il primo titolo della sua storia. La sconfitta per 3-1 sul campo del Basilea lascia tutto aperto: i bernesi, al quarto ko nelle ultime cinque partite, dovranno ora sperare che il San Gallo non batta il Sion domani per diventare campioni. In caso contrario, tutto si deciderà nel prossimo turno.

Al St. Jakob-Park la sfida è stata intensa fin dai primi minuti. Nonostante un avvio più pericoloso dei padroni di casa, è stato il Thun a passare in vantaggio al 41esimo con Matoshi. La reazione del Basilea è stata immediata: appena due minuti dopo, Metinho ha firmato l'1-1.

Nel finale il match cambia definitivamente. Dopo l'espulsione di Fehr all'81esimo, i renani sfruttano la superiorità numerica e colpiscono con Ajeti all'86esimo e Koindredi al 91esimo, chiudendo i conti.