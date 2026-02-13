Mattia Bottani oggi ha giocato un'amichevole con la maglia del Collina d'Oro, che con ogni probabilità sarà anche sua la squadra della prossima stagione.

Ha scelto di stare vicino alla famiglia.

Stando a informazioni raccolte dalla RSI, a meno di allettanti chiamate dell’ultimo momento il ticinese l'anno prossimo giocherà in Prima Lega Classic per stare vicino alla famiglia.

Sabato, nella sua prima stagionale in Promotion League, il Bellinzona dovrà integrare nella rosa della 1a squadra alcuni giocatori 15enni.

Questo perché al momento, come ha spiegato il presidente Sergi, il club è colpito da un blocco del mercato imposto dalla FIFA.