Il segreto del Thun? Mauro Lustrinelli come forse non l'avete mai visto prima: ecco a voi DJ Lustrigol

Michael Wegmann

29.11.2025

20.11.2025

Mauro Lustrinelli, allenatore di successo al Thun, non si limita a dominare in Super League. Fa anche una bella figura alla console come DJ. Lo stile di DJ Lustrigol? «Suono tutti i tipi di musica, ma i miei preferiti sono l'house e l'italo-pop».

Michael Wegmann, Ronja Zeller, Evita Rauber

29.11.2025, 18:08

Quando l'allenatore del Thun Mauro Lustrinelli invita blue Sport a casa sua per pranzo - il bellinzonese serve un risotto fatto secondo una ricetta di famiglia con luganighe, un bicchiere di Merlot e un tiramisù fatto in casa - mostra anche la sua sala hobby nel seminterrato.

In un angolo c'è una console da DJ. Non c'è bisogno di spolverarla, è decisamente molto usata. «Spesso dopo il lavoro vengo qui a fare musica. Quando riesco a entrare in quell'atmosfera da DJ, per me è rilassante».

Metteva musica nei locali già prima di diventare un calciatore professionista, a metà degli anni '90. «Facevo il DJ in un paio di locali a Bellinzona, al Galleria o al Ramarro».

L'ultima apparizione pubblica di DJ Lustrigol è avvenuita la scorsa estate alla festa della promozione del suo Thun.

Il suo stile? Lustrinelli: «Mi piace mettere un po' di tutto. Ma i miei preferiti sono la house e la Italo-dance».

Se il Thun continua così (attualmente si trova in testa alla Super League), alla fine della stagione potrebbe seguire una festa ben più pomposa rispetto a quella dello scorso anno. E c'è da scommettere che anche in questo caso Lustrinelli si occuperà della colonna sonora!

