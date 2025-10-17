  1. Clienti privati
Primi in classifica! Mauro Lustrinelli svela il dietro le quinte del suo magico Thun

Luca Betschart

17.10.2025

L'allenatore Mauro Lustrinelli comanda la Super League con il suo Thun.
Keystone

L'allenatore Mauro Lustrinelli e il direttore sportivo Dominik Albrecht rivelano la ricetta del successo del Thun nel programma «Heimspiel» di blue Sport. I bernesi si concentrano sull'assegnazione dei ruoli e sulla comunicazione.

Redazione blue Sport

17.10.2025, 15:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'allenatore del Thun Mauro Lustrinelli e il direttore sportivo Dominik Albrecht parlano dell'attuale successo dei biancorossi nella trasmissione «Heimspiel» su blue Sport.
  • La squadra neopromossa è attualmente in testa alla classifica della Super League. Per Lustrinelli, la chiave del successo sta nella pianificazione a lungo termine e nel buon lavoro di squadra.
  • Il ds Albrecht è dello stesso parere e fa un paragone con la Nazionale svizzera.
Otto partite, sedici punti. Al momento le cose stanno andando alla grande per il neopromosso Thun. Tuttavia, il fatto che la squadra dell'Oberland bernese sia in testa alla classifica a metà ottobre non è solo una coincidenza. Non è infatti solo sul campo che le cose stanno andando per il verso giusto.

«È incredibilmente bello quello che abbiamo costruito insieme», afferma l'allenatore del Thun Mauro Lustrinelli nel talk show calcistico «Heimspiel» di blue Sport, sottolineando la pianificazione a lungo termine alla base del successo.

«Ci siamo chiesti: come vogliamo giocare? E abbiamo detto chiaramente che volevamo mostrare un calcio attraente, che gli spettatori venissero allo stadio e si divertissero. Così che poi vorranno tornare di nuovo... Questo era il nostro obiettivo».

E loro sono tornati. Dopo tutto, non si può essere più attraenti del primo posto in classifica. Hanno fatto tutto bene? «Per ora abbiamo fatto molte per il verso giusto. Ora vogliamo solo continuare a spingere sull'acceleratore», spiega il tecnico ticinese.

Gli ingredienti della ricetta del successo: assegnazione dei ruoli e comunicazione a livello di gestione sportiva. «Sappiamo il 95% di quello che fanno gli altri. Comunichiamo molto e le linee di comunicazione sono molto brevi», elogia Lustrinelli.

Thun come la Nati

C'è un'intesa cieca. Il direttore sportivo Dominik Albrecht è d'accordo. «Abbiamo una chiara divisione dei ruoli. Da un lato, le competenze sportive, in primo luogo con Andres Gerber come presidente e Mauro come allenatore. E questo include anche me».

Con Beat Fahrni, responsabile della gestione operativa, c'è anche un imprenditore nel team. «Si occupa principalmente delle questioni commerciali. Ecco perché la divisione dei ruoli è chiara».

Un'altra ragione del successo è il team ben affiatato. Albrecht fa un paragone con la squadra nazionale svizzera.

«Hanno un allenatore, Murat Yakin, che è in carica da molto tempo, e diversi giocatori fanno parte della Nati da anni», spiega il dirigente. «Questo dà una certa struttura, una certa sicurezza. Secondo me, i risultati attuali sono i frutti del lavoro di diversi anni. Vedo un percorso simile per noi del Thun».

Guarda l'intera puntata di Heimspiel (in tedesco)

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

