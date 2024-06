Kylian Mbappé, uno dei migliori calciatori al mondo, si trasferisce dai vincitori della Champions League. dpa

Quando la migliore squadra d'Europa acquista uno dei migliori giocatori del mondo, una domanda sorge spontanea: chi mai riuscirà a batterla ora? In Spagna si prevedono già i «Galacticos 2.0».

Hai fretta? blue News riassume per te Kylian Mbappé ha finalmente firmato il suo contratto con il Real Madrid.

Ciò significa che dalla fine del mese l'attaccante francese lascerà il PSG per trasferirsi nella capitale spagnola.

I Blancos hanno appena conquistato la loro 15esima Champions League della storia, e tra poco fra le proprie file potranno contare anche sul bomber 25enne, per un futuro che si disegna come una nuova versione dei mitici Galacticos. Mostra di più

I tifosi del Real Madrid dovranno aspettare ancora un po' per la prossima grande festa. Appena conclusi i sontuosi festeggiamenti per celebrare il 15esimo trionfo in Champions League, il Real ha dato ai propri tifosi l'opportunità di esultare anche per il tanto atteso ingaggio della superstar del calcio francese Kylian Mbappé.

Ma non lo vedranno presto da vicino con la maglia bianca. «Sarà solo a luglio», scrive il quotidiano spagnolo «Sport», aggiungendo: «Si tratta di un evento importante, come la cerimonia di presentazione di Cristiano Ronaldo a Madrid nel 2009».

L'era galattica si rinnova

Il Real ha sempre avuto squadre piene zeppe di stelle, molte delle quali - come Ronaldo e il connazionale di Mbappé, Zinédine Zidane - si sono sempre distinte. Mbappé, 25 anni, già campione del mondo nel 2018 e vice nel 2022 in Qatar, è già uno dei grandi personaggi del calcio mondiale.

«Con l'arrivo di Mbappé, Florentino Pérez (il presidente ndr.) fa rivivere l'era galattica in cui calciatori come Figo, Zidane, Beckham e Ronaldo erano contemporaneamente in squadra», ha scritto As. «Mbappé si unisce a una squadra giovane e ricca di stelle», ha commentato invece l'«Independent» dall'Inghilterra.

Anche se uno come Toni Kroos, che sarebbe stato senza dubbio un partner perfetto per Mbappé con i suoi passaggi millimetrici, non giocherà più con i Blancos, a Madrid rimangono giocatori come Jude Bellingham, Vincius Jr, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni, tutti calciatori stellari, fra i migliori del mondo nei loro rispettivi ruoli.

Il «matrimonio del secolo» come incubo per la concorrenza

La homepage del club spagnolo ha avuto un breve crash quando è stato finalmente dato l'annuncio della tanto attesa firma dell'attaccante francese tramite un messaggio di due righe.

Il suo contratto è di cinque anni e, secondo i media, in questo periodo Mbappé riceverà la generosa somma di 150 milioni di euro.

Non era prevista alcuna tassa di trasferimento; il suo contratto con il Paris St.Germain scade alla fine di questo mese. «Nessuno può capire quanto sono emozionato in questo momento - ha scritto lo stesso Mbappé su Instagram - è un sogno che diventa realtà».

Il transalpino ha anche postato una foto d'infanzia, in cui è in posa con un maglione proprio del Real Madrid, in compagnia di nientepopodimeno che Cristiano Ronaldo.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

Per gli avversari, il «matrimonio del secolo» - così definito da «Le Parisien» - potrebbe far diventare il Real un vero incubo per ogni avversario. «Cose che si cercavano da tempo si stanno unendo, una nuova era sta iniziando a Madrid», ha scritto la «Neue Zürcher Zeitung».

Mbappé pare abbia persino rinunciato al sogno di giocare le Olimpiadi nel proprio Paese per vestire la maglia del Real. Secondo i media, infatti, non è stato convocato nella selezione olimpica.

Un evento che non farà che aumentare l'attesa

Il francese, che durante la sua permanenza al PSG ha segnato 256 gol in 308 partite e a Madrid indosserà il numero 9 come il suo connazionale Karim Benzema, sarà presentato nella capitale spagnola al più tardi dopo gli Europei.

La presentazione del giocatore al leggendario e modernizzato Estadio Santiago Bernabéu sarà un evento che farà ancora crescere l'attesa di veder debuttare Mbappé con la maglia dei Blancos, così come i timori delle avversarie.

