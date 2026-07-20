Eletti dopo la finale Mbappé, Rodri e non solo: ecco tutti i premi individuali

L’argentino si è fermato a quota 8 gol. Mbappé aveva già preceduto Messi quattro anni fa, ai Mondiali in Qatar.

L’attaccante del Real Madrid ha fatto la differenza nella finale per il terzo posto. Seppur sconfitto per 6-4 contro l’Inghilterra, ha realizzato due reti, mentre Messi è rimasto a secco nella finale persa 1-0 contro la Spagna.

Con 22 gol complessivi ai Mondiali, Mbappé guida anche la classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia della competizione, con una rete di vantaggio su Messi.

00:06 Mbappé segna il suo 22° gol ai Mondiali

Il premio di miglior giocatore del torneo è stato assegnato al capitano della Spagna Rodri. Il regista del Manchester City succede proprio a Messi, che quattro anni fa aveva conquistato il riconoscimento per la seconda volta dopo il 2014.

Altri due premi individuali sono andati ai nuovi campioni del mondo spagnoli: Unai Simón è stato eletto miglior portiere, mentre il difensore centrale Pau Cubarsí ha ricevuto il riconoscimento di miglior giovane del torneo.