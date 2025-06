Kylain Mbappé non è attualmente disponibile per il Real Madrid. Keystone

La partenza del Real Madrid per il Mondiale per Club non è andata per il meglio. Inoltre l'attaccante Kylian Mbappé è assente: è finito in ospedale a causa di un'influenza intestinale.

DPA dpa

Per il momento, al Mondiale per Club negli Stati Uniti, il Real Madrid e il suo nuovo allenatore Xabi Alonso dovranno fare a meno di Kylian Mbappé.

Il nazionale francese soffre di una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e cure, come annunciato dai madrileni. Resta da vedere se l'attaccante 26enne potrà scendere in campo nel torneo estivo dopo essersi ripreso dall'influenza intestinale.

Il 26enne era assente al debutto. I campioni in carica della Spagna sono stati costretti a un misero pareggio (1-1) dall'Al-Hilal dell'Arabia Saudita nella loro prima partita del girone a Miami.

Davanti ai 62'415 spettatori dell'Hard Rock Stadium, il giovane Gonzalo Garcia, chiamato a sostituire l'ammalato Mbappé, ha portato in vantaggio i Blancos in contropiede al 34esimo minuto.

Poco prima della fine del primo tempo tuttavia, la compagine della capitale spagnola è stata raggiunta grazie a una rete di Rúben Neves su calcio di rigore.