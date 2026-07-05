La Francia supera a fatica il Paraguay grazie a un rigore di Kylian Mbappé e conquista i quarti di finale del Mondiale. Nel dopo partita, il capitano dei transalpini spiega perché quella contro i sudamericani è stata una vittoria diversa dalle altre.

Hai fretta? blue News riassume per te La Francia supera il Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé, nato da un'azione decisiva del neo entrato Désiré Doué.

Mbappé elogia lo spirito dei Bleus: «Non siamo solo una squadra che gioca bene, sappiamo anche sporcarci le mani».

Ai quarti i francesi affronteranno il Marocco, in una sfida che rievoca la semifinale dei Mondiali del 2022 in Qatar.

La Francia ha dovuto faticare più del previsto per superare il Paraguay e conquistare i quarti di finale del Mondiale. I transalpini si sono trovati di fronte una squadra sudamericana molto compatta, arroccata in difesa e solo a tratti pronta a ripartire, senza rinunciare al gioco fisico e a qualche intervento oltre il limite.

A decidere la sfida di Philadelphia è un'azione di Désiré Doué al 67esimo minuto. Entrato in campo appena sei minuti prima, il talento francese semina il panico nell'area paraguaiana con uno slalom e costringe Diego Gómez al fallo.

L'arbitro lascia inizialmente correre, ma viene richiamato dal VAR e, dopo aver rivisto l'episodio al monitor, concede il calcio di rigore. Dal dischetto Kylian Mbappé non sbaglia e firma il gol che vale i quarti di finale.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita di questo tipo»

Nel dopo partita, il capitano dei «Bleus» elogia il carattere mostrato dalla sua squadra. «Sapevamo che sarebbe stato un incontro di questo tipo», spiega il capitano della Francia nell'intervista ancora sul campo ai microfoni di «M6».

«Abbiamo dimostrato di non essere soltanto una squadra capace di giocare un calcio offensivo. Se c'è da mettere le mani nella m****, lo facciamo. Scusate l'espressione, ma non abbiamo alcun problema a sporcarci le mani», dice senza giri di parole il 27enne, riferendosi all'atteggiamento messo in campo dai sudamericani.

L'attaccante del Real Madrid respinge inoltre l'idea di una Francia capace di vincere solo con il bel gioco. «Forse pensavano che saremmo scesi in campo in smoking, limitandoci a fare belle giocate e triangolazioni. Invece sappiamo anche fare un calcio sporco. Oggi era questo il tipo di partita e siamo stati migliori di loro anche sul loro terreno».

L'autore di sette reti in questo Mondiale, finora a pari merito con Lionel Messi nella classifica marcatori, non vuole però criticare l'approccio del Paraguay: «È il loro modo di giocare e ognuno sfrutta le proprie qualità. Non esiste un modo giusto o sbagliato di interpretare il calcio: conta solo vincere. Hanno cercato di batterci con le loro armi, ma alla fine siamo stati noi ad avere la meglio».

Ora la testa è già rivolta ai quarti di finale contro il Marocco. Una sfida che riporta inevitabilmente alla semifinale dei Mondiali del 2022 in Qatar, quando furono proprio i Galletti a imporsi 2-0 sui Leoni dell'Atlante prima di arrendersi all'Argentina ai rigori nella finalissima. «Adesso dobbiamo recuperare e concentrarci sulla prossima partita. Sappiamo che il Marocco è un'ottima squadra e siamo felici di affrontarla».

Infine, Mbappé chiude con una battuta sull'amico Achraf Hakimi, capitano del Marocco ed ex compagno di squadra al PSG, che ritroverà da avversario il 9 luglio alle 22h00 (ora svizzera). «Credo che mi abbia già scritto. Ma quando inizierà la partita penseremo solo a dare il massimo per continuare il nostro cammino nel torneo».