L'attaccante dell'Inter Taremi bloccato in Iran per l'escalation con Israele

Bloccato in Iran dopo l'escalation di tensioni con Israele, Mehdi Taremi non è riuscito a partire per gli Stati Uniti e raggiungere il ritiro dell'Inter per il Mondiale per Club.

L'attaccante iraniano dell'Inter Mehdi Taremi non è potuto partire alla volta degli Stati Uniti per raggiungere il ritiro del club nerazzurro in California dopo l’attacco di Israele all’Iran e la risposta di Teheran.

Il centravanti, atteso per disputare il Mondiale per Club, si era regolarmente presentato all'aeroporto della capitale iraniana, ma il volo è stato cancellato per motivi di sicurezza.

La società nerazzurra è in costante contatto con il giocatore nel tentativo di individuare una soluzione per consentirgli di unirsi ai compagni, ma la situazione resta complessa.