La foto che ritrae un giovanissimo Leo Messi e il neonato Lamine Yamal è diventata virale già anni fa. Alla vigilia della finale, che li vedrà di fronte per la conquista del trofeo più ambito del calcio, arriva la conferma dell'autenticità dell'incredibile scatto.

In sintesi Lionel Messi e Lamine Yamal sono destinati a brillare nella finale della Coppa del Mondo 2026 tra Argentina e Spagna, ma sono collegati da una foto sorprendente scattata nel 2007.

La fotografia mostra un giovane Messi che fa il bagno a un neonato Yamal ed è stata scattata come parte di un calendario benefico organizzato dall’UNICEF e dalla Fondazione FC Barcelona.

La foto è autentica: è stata scattata da Joan Monfort durante una campagna di raccolta fondi, e i genitori dello spagnolo furono scelti per partecipare alla sessione fotografica.

Il 19enne ha ammesso di non aver mai saputo della foto fino a molti anni dopo, quando è diventata virale sui social media.

Il 39enne argentino, da parte sua, ha elogiato Yamal, definendolo uno dei giovani più promettenti. Riepilogo creato con

Lionel Messi e Lamine Yamal sono destinati a catalizzare l'attenzione nella finale della Coppa del Mondo 2026 tra Argentina e Spagna.

Ma molto prima di diventare le stelle della partita più importante del calcio, i due erano collegati da una fotografia che sembrava quasi troppo incredibile per essere vera.

A poche ore dalla finale, l’immagine di Messi 20enne che fa il bagno al baby Lamine Yamal è tornata virale. Per anni, molti hanno creduto che la foto fosse falsa o addirittura generata dall’IA.

Una foto autentica

Come riporta «Marca», in realtà, la storia dietro di essa è completamente autentica - e altrettanto straordinaria quanto le carriere che entrambi i giocatori hanno costruito.

La fotografia è stata scattata nel dicembre 2007 come parte di un calendario benefico organizzato dall’UNICEF e dalla Fondazione FC Barcelona. L’autore della foto, Joan Monfort, ha spiegato che la sessione fotografica faceva parte di una campagna di raccolta fondi in cui le famiglie locali partecipavano a una lotteria.

I genitori della stella spagnola furono selezionati e, per pura coincidenza, il loro bambino fu abbinato a un giovane Lionel Messi, che stava appena iniziando la sua ascesa a stella del Barcellona.

La reazione di Lamine Yamal alla foto virale

Il calciatore spagnolo ha ammesso di non sapere nemmeno che quella foto esistesse per molti anni.

È stato suo padre a raccontarglielo, una volta che i social media hanno riscoperto l’immagine.

«Non credo che a qualcuno dispiaccia essere paragonato al più grande giocatore di tutti i tempi, ma alla fine quei confronti possono frenarti perché non potrai mai essere lui», ha detto il giocatore del Barcellona, quando gli è stato chiesto dei continui paragoni con Messi.

Sebbene la Pulga non abbia mai commentato pubblicamente quella particolare sessione fotografica, ha ripetutamente elogiato il talento spagnolo.

Il capitano dell’Argentina ha affermato in diverse occasioni che Lamine Yamal è uno dei giovani che più gli ricordano i suoi primi anni e lo ha già definito uno dei migliori giocatori al mondo nonostante la giovane età.

Ora, a quasi due decenni da quell'incontro fortuito, il destino li ha riuniti di nuovo. Questa volta, non si tratterà di un calendario benefico o di uno scatto fotografico - ma del più grande palcoscenico del calcio, con in palio la Coppa del Mondo.