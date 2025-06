Messi Imago

L'Inter Miami ha conquistato il primo successo al Mondiale per club, battendo 2-1 il Porto in rimonta grazie a una perla su punizione di Messi.

Swisstxt

L'argentino ha fissato il punteggio con una perla dal limite sette minuti dopo il pareggio di Segovia, che aveva risposto al rigore di Omorodion. Gli americani hanno inflitto il primo ko a una squadra del Vecchio Continente per mano di una non-europea e salgono in vetta al Gruppo A al pari del Palmeiras. I brasiliani hanno sconfitto nettamente l'Al-Ahly per 2-0, gestendo il risultato nonostante un'interruzione di un'ora causa allerta meteo.