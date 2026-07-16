L'Argentina ha battuto l'Inghilterra nella semifinale mondiale. Al termine della sfida, i giocatori sudamericani, hanno portato in campo un manifesto inequivocabile: «Le Malvinas sono argentine». Nel 2014, la FIFA aveva già multato la Federazione argentina. Il dibattito continua, la questione delle Falkland pure.

A rischio sanzioni Messi e compagni battono l'Inghilterra e poi rincarano la dose: «Le Malvinas sono argentine»

In sintesi I giocatori argentini hanno esibito uno striscione con la scritta «Las Malvinas son Argentinas» durante la semifinale del Mondiale, provocando polemiche e tensioni diplomatiche.

La rivendicazione delle Falkland risale al conflitto del 1982 tra Argentina e Regno Unito, che si concluse con molte vittime da entrambe le parti.

La FIFA aveva già multato l’Argentina nel 2014 per un gesto simile, considerando il messaggio come violazione delle regole sul comportamento politico.

Personalità argentine, tra cui la vicepresidente Villarruel, hanno commentato pubblicamente, rafforzando il legame simbolico tra le isole e l’identità nazionale argentina.

La partita si è svolta con misure di sicurezza rafforzate, mentre il governo argentino ha definito l’occupazione del 1833 come un atto di forza illegale, ancora irrisolto. Riepilogo creato con

L’Argentina potrebbe trovarsi sotto il rischio di sanzioni da parte della FIFA dopo che i suoi giocatori hanno celebrato la vittoria in semifinale contro l’Inghilterra con un gesto politico molto evidente.

Dopo aver conquistato l’accesso alla finale del Mondiale di Atlanta, i calciatori argentini hanno esibito un banner con la scritta «Las Malvinas son Argentinas» ("Le Malvinas sono argentine"), suscitando tensioni e polemiche, come riporta la «BBC».

La partita, vinta dai sudamericani 2-1 grazie a una rimonta negli ultimi minuti, ha visto i giocatori argentini esultare con il messaggio in favore delle rivendicazioni territoriali sull’arcipelago delle Isole Falkland, territorio britannico nel Sud-Atlantico che rappresenta un confitto di sovranità tra Londra e Buenos Aires.

Puniti già nel 2014

Il gesto, che ha ricordato un episodio già punito dalla FIFA nel 2014, ha riacceso le tensioni tra le due nazioni. In quell’occasione, la FIFA multò l’Argentina con 25'000 euro dopo che i giocatori avevano mostrato un banner con lo stesso messaggio prima di un’amichevole contro la Slovenia, sostenendo che si fosse trattato di una violazione delle regole sul comportamento politico delle squadre.

Villarruel: «Le Malvinas sono argentine»

Dopo la vittoria di mercoledì, anche alcune personalità argentine si sono espresse pubblicamente.

Victoria Villarruel, vicepresidente dell’Argentina, ha condiviso un video su X (ex Twitter), commentando: «Le Malvinas sono argentine!»

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Villaruel ha sottolineato come il governo britannico abbia tentato di impedire loro di portare il messaggio allo stadio, mentre per gli argentini le isole sono parte della loro identità e del loro sangue.

Scaloni: «Calcio e politica sono due cose diverse, non vanno mescolate»

Nel pre-gara, il commissario tecnico dei sudamericani, Lionel Scaloni, aveva dichiarato di voler mantenere separati calcio e politica.

«È una partita di calcio. Non posso mescolare le cose, soprattutto per rispetto di ciò che è successo tanti anni fa», aveva affermato. «È stato un periodo molto triste nella nostra storia, e non possiamo fare molto al riguardo. Ci sono problemi in tutto il mondo, critichiamo la guerra, ma questa è una partita di calcio. Non dobbiamo confondere le due cose».

La presenza del messaggio politico durante un evento così importante ha riacceso il dibattito sulla politica nel mondo dello sport e sui limiti della libertà di espressione dei giocatori.

Le Falkland

L’arcipelago delle Falkland, storicamente conteso tra diverse potenze europee, è stato occupato da spagnoli, francesi e britannici nel corso dei secoli. Dopo l’indipendenza dell’Argentina nel 1816, il paese ha ereditato le rivendicazioni sul territorio, che comprendeva originariamente tre arcipelaghi: Falkland, Georgia del Sud e Sandwich meridionali.

La popolazione di circa 3'470 abitanti, principalmente anglofona, sostiene il legame con il Regno Unito, che controlla le isole dal 1833.

Nel 1982, il governo argentino di Galtieri, in crisi politica ed economica, tentò di riprendere il controllo delle Falkland, provocando l’invasione il 19 marzo e la presa di Port Stanley il 2 aprile.

Londra rispose con una potente operazione militare, culminata nella vittoria britannica il 14 giugno, che costò la vita a oltre 900 persone e portò alla definitiva sovranità del Regno Unito sulle isole, nonostante le rivendicazioni argentine e il referendum del 2013 in favore di Londra.

Buenos Aires non molla la presa

In un comunicato sul suo account ufficiale di X, il cancelliere argentino Pablo Quirno ha definito l’occupazione del 1833 «un atto di forza contrario al diritto internazionale» che ha dato origine a una situazione coloniale ancora irrisolta.

🚨🇦🇷🇬🇧 | ARGENTINA PRESENTÓ UNA PROTESTA FORMAL CONTRA EL REINO UNIDO: Por instrucción del canciller Pablo Quirno, el Gobierno rechazó los movimientos inconsultos del buque militar británico HMS Medway hacia la costa continental argentina, que involucraron su tránsito por el Mar… pic.twitter.com/4dL3CRjkPu — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

Swissinfo.ch ricorda, che in primavera, il ministro degli Esteri argentino ha richiamato la risoluzione 2065 dell’Assemblea generale dell’Onu, che riconosce l’esistenza di una disputa e invita a negoziati bilaterali, sostenuti anche da organismi regionali e multilaterali, respingendo la posizione britannica basata sull’autodeterminazione, ritenuta inapplicabile agli attuali abitanti delle isole.