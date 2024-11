Leo Messi Imago

Clamoroso nei playoff di MLS.

Dopo aver stabilito il nuovo record di punti (74) in regular season, l'Inter Miami di Messi ha dovuto accantonare i sogni di gloria in sole tre partite. Gara-3 della serie best of 3 con Atlanta, la squadra peggio piazzata tra le otto qualificatesi a Est, ha gelato il pubblico locale quando Slisz ha insaccato il definitivo 3-2 tra le polemiche e davanti a un avversario a terra. Malgrado una stagione da assoluto protagonista (21 gol e 11 assist in 22 incontri), il 37enne non è dunque ancora riuscito a fare davvero felice David Beckham, presidente del club.

