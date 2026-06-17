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Calcio Messi eguaglia record di Klose

Swisstxt

17.6.2026 - 05:19

Messi
Messi
Imago

Nel debutto della sua Argentina Lionel Messi non si è accontentato di essere il primo della storia a scendere in campo per un sesto Mondiale, ma ha pure eguagliato il record di reti nella competizione.

SwissTXT

17.06.2026, 05:19

La Pulce ha infatti trascinato l'Albiceleste alla vittoria per 3-0 sull'Algeria di Petkovic e Morandi con una tripletta che lo fa salire a quota 16 gol in Coppa del Mondo, gli stessi di Klose. I nordafricani non hanno certo sfigurato, ma hanno pagato le imprecisioni di Luca Zidane tra i pali, colpevole sulle prime due reti di Messi.

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