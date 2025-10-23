  1. Clienti privati
Swisstxt

23.10.2025 - 17:47

Imago

Inter Miami in MLS.

SwissTXT

23.10.2025, 17:47

Il ritiro dal mondo del calcio è ancora lontano per Lionel Messi, che ha messo la sua firma su un nuovo accordo con l’ La Pulce, che in carriera ha vinto 46 trofei tra cui 4 Champions League con il Barcellona e un Mondiale con la sua Argentina, ha rinnovato il contratto in scadenza a dicembre addirittura fino all’estate 2028. Il 38enne di Rosario ha recentemente dimostrato di essere tutt’ora un fuoriclasse, come testimoniato dai 29 gol e dai 16 assist messi a referto sinora nella regular season di MLS, campionato di cui è capocannoniere.

