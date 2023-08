Lionel Messi ancora una volta decisivo. KEYSTONE

È arrivato e ha subito iniziato a segnare a ripetizione. A Miami Lionel Messi continua a offrire uno spettacolo straordinario. Nella notte fra martedì e mercoledì ha portato i suoi in finale della Leagues Cup.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter Miami è in finale della Leagues Cup, una competizione estiva organizzata fra Stati Uniti, Canada e Messico.

Lionel Messi è stato ancora una volta decisivo con una rete spettacolare. Mostra di più

Lionel Messi è letteralmente inarrestabile negli Stati Uniti: con la maglia dell'Inter Miami il sette volte vincitore del Pallone d'Oro ha già segnato un incredibile bottino di nove reti in sei partite. Tutti i gol sono stati messi a segno nella Leagues Cup, un torneo estivo internazionale che si gioca tra squadre della MLS e del Messico.

La sua ultima magia l'ha realizzata in semifinale contro il Philadelphia Union, ed è un vero e proprio gioiello: da quasi 30 metri, la Pulce ha piazzato il pallone con maestria nell'angolino basso, conducendo Miami a una netta vittoria per 4-1.

In finale contro Nashville

L'Inter Miami è ora in finale della Leagues Cup e potrebbe vincere il primo titolo nella storia del club solo poche settimane dopo l'ingaggio di Messi. La finale è in programma sabato prossimo.

Messi e i suoi compagni di squadra - tra cui anche gli ex giocatori della Super League Josef Martinez, ex attaccante dello Young Boys e Thun, e Leonardo Campana, ex punta delle Cavallette - affronteranno Nashville. In semifinale il club del Tennessee ha battuto il CF Monterrey con un 2-0.