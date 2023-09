Chi la spunterà? Keystone

Il Mondiale conquistato dall'Argentina o il triplete del Manchester City?

Sarà verosimilmente una questione fra Lionel Messi ed Erling Haaland l'assegnazione del Pallone d'Oro 2023. Escluso d'eccellenza (per la prima volta dal 2004) Cristiano Ronaldo. La Serie A è invece rappresentata da Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, André Onana e Kim Min-Jae (sbarcati rispettivamente in Premier e Bundesliga). In campo femminile la favorita sarà Aitana Bonmatí: in una lista per la prima volta estesa a 30 giocatrici, spiccano altre cinque rappresentanti del Barça.

