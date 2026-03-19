Malgrado l’eliminazione agli ottavi della CONCACAF Champions Cup, nella notte Leo Messi ha comunque trovato di che festeggiare, raggiungendo il traguardo delle 900 reti in carriera.
L’81esima marcatura complessiva con l’Inter Miami si somma alle 672 realizzate per il Barcellona, alle 32 per il PSG e alle 115 in Nazionale: ora, all’orizzonte, si staglia il grande obiettivo a quattro cifre, quello che anche Cristiano Ronaldo (attualmente a quota 965) continua a inseguire.
Per tagliare il nastro dei 900 gol, la Pulce ha impiegato 96 partite in meno (cioè 1'142) rispetto a CR7.