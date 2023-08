Otro más de Leo para Leo en el minuto 97! 🤯🔥 pic.twitter.com/5n5JMsjS1T — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

Otto partite, dieci gol: il bottino di Lionel Messi nella sua breve avventura con l'Inter Miami è straordinario. Mercoledì notte, la squadra della Florida si è assicurata l'opportunità di competere per un altro titolo. In semifinale dell'US Open Cup l'Inter Miami si è infatti imposto per 5-4 - dopo i rigori - contro il FC Cincinnati.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scorso fine settimana l'Inter Miami ha conquistato la Leagues Cup, una competizione estiva organizzata fra Stati Uniti, Canada e Messico.

La scorsa notte la Pulga ha portato la sua squadra anche nella finale di US Open Cup, una coppa di lega della MLS.

Messi continua a scrivere la storia del calcio, anche in Nord America. Mostra di più

Per la prima volta da quando è arrivato a Miami, Lionel Messi non ha segnato, ma ha comunque contribuito a portare la sua squadra alla vittoria. Solo quattro giorni dopo il trionfo nella Leagues Cup, l'Inter Miami ha ribaltato un deficit di 0-2 in una partita di Coppa.

Il pareggio è arrivato al settimo minuto dei recuperi, grazie a Leonardo Campana, il quale ha sfruttato al meglio un centro di Messi. Campana aveva già segnato al 68esimo minuto, ancora una volta su assist del campione del mondo argentino.

Durante i tempi supplementari l'Inter Miami si è portato in vantaggio, ma pochi minuti dopo, al 114esimo, ha subito la rete del 3-3. Segnatura che ha costretto le due squadre ai calci di rigore.

Messi, primo a calciare dagli undici metri per Miami, ha segnato, proprio come aveva fatto sabato contro Nashville SC. Il portiere del Miami, Drake Callender, ha parato il quinto rigore di Cincinnati, diventando ancora una volta l'eroe della serata.

Nei primi sette incontri con l'Inter Miami Messi ha realizzato dieci reti. La finale dell'US Open Cup si giocherà il 27 settembre contro l'Houston Dynamo FC. Un altro capitolo nella favola americana di Messi, che continua a scrivere la storia del calcio, anche dall'altra parte dell'oceano.