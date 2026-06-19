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Calcio Messico ai sedicesimi

Swisstxt

19.6.2026 - 05:14

Messico
Messico
Keystone

E' arrivato il primo verdetto di questa fase a gironi dei Mondiali nordamericani: il Messico è qualificato ai sedicesimi di finale.

SwissTXT

19.06.2026, 05:14

I padroni di casa hanno infatti sconfitto la Corea del Sud per 1-0, al termine di una partita tutt'altro che esaltante, restano a punteggio pieno e sono così già sicuri del primo posto nel Gruppo A. A decidere la sfida è stato Romo, che al 50' ha spinto in rete un pallone lasciato libero dal portiere coreano Kim dopo un intervento disastroso. Nel finale Rangel ha invece effettuato un doppio intervento decisivo.

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