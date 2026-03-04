  1. Clienti privati
Verso i Mondiali La presidente messicana Sheinbaum riceve la Coppa del Mondo

SDA

4.3.2026 - 08:56

Bebeto e la presidente del Messico Claudia Sheinbaum con la coppa dei Mondiali di calcio della Fifa che prenderanno il via fra 100 giorni.
Keystone

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha ricevuto oggi la Coppa della Fifa World Cup 2026, a cento giorni dall'inizio del torneo che il Paese latinoamericano ospiterà per la terza volta, in questa occasione assieme a Stati Uniti e Canada.

La cerimonia si è svolta durante la consueta conferenza stampa mattutina, come riportano i principali media messicani.

Nella Sala del Tesoro del Palazzo Nazionale, la presidente ha sollevato con entusiasmo il trofeo insieme all'ex calciatore brasiliano Bebeto, che lo ha prima baciato e poi cullato, imitando la celebre esultanza dei quarti di finale dei Mondiali del 1994, vinti dal Brasile. In quell'occasione, contro l'Olanda, Bebeto segnò e dedicò il gesto alla nascita del terzogenito Mattheus.

Sheinbaum ha sottolineato l'orgoglio di essere l'unico Paese ad aver organizzato per tre volte il Mondiale di calcio, mentre Louis Balat, presidente di Coca-Cola México, ha ringraziato il Messico per «oltre cento anni di collaborazione» e annunciato un tour promozionale in diverse città per consentire al pubblico di vedere il trofeo.

