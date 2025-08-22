Mihajlovic KEY

Non cerca scuse capitan Mihajlovic dopo la debacle subita dal Bellinzona sul campo del Vaduz.

«E' un altro risultato che ci riporta in una dimensione che non volevamo, è una brutta immagine. Si vede che questa squadra non è pronta per il livello della Challenge League. Mi spiace ammetterlo ma è la verità che il campo dimostra». Nonostante i proclami del presidente Trujillo, che parlava apertamente di promozione, i granata sono ultimi con un solo punto: «Purtroppo il lavoro che si è fatto nel precampionato è poco e ora ne stiamo pagando le conseguenze».