  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Mihajlovic non cerca alibi

Swisstxt

22.8.2025 - 22:34

Mihajlovic
Mihajlovic
KEY

Non cerca scuse capitan Mihajlovic dopo la debacle subita dal Bellinzona sul campo del Vaduz.

SwissTXT

22.08.2025, 22:34

«E' un altro risultato che ci riporta in una dimensione che non volevamo, è una brutta immagine. Si vede che questa squadra non è pronta per il livello della Challenge League. Mi spiace ammetterlo ma è la verità che il campo dimostra». Nonostante i proclami del presidente Trujillo, che parlava apertamente di promozione, i granata sono ultimi con un solo punto: «Purtroppo il lavoro che si è fatto nel precampionato è poco e ora ne stiamo pagando le conseguenze».

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake

Video correlati

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Challenge League | 4° turno | stagione 25/26

22.08.2025

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Challenge League | 4° turno | stagione 25/26

22.08.2025

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Challenge League | 4° turno | stagione 25/26

22.08.2025

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Stade Nyonnais – Aarau 4:5

Più video

Altre notizie

Calcio. Bayern Monaco subito devastante

CalcioBayern Monaco subito devastante

Challenge League. Bellinzona travolto a Vaduz

Challenge LeagueBellinzona travolto a Vaduz

Calcio. Anton Kade lascia il Basilea per la Bundesliga

CalcioAnton Kade lascia il Basilea per la Bundesliga