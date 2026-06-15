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Serie A Milan affidato ad Amorim

Swisstxt

15.6.2026 - 12:13

Ruben Amorim
Ruben Amorim
Reuters

Il Milan ha trovato l'accordo con Ruben Amorim, che sostituirà Allegri.

SwissTXT

15.06.2026, 12:13

15.06.2026, 12:15

Il portoghese firmerà un contratto fino al giugno 2028 con opzione per un'altra stagione. Il 41enne arriva dal Manchester United, lasciato il 5 gennaio. Marc Cucurella è il primo acquisto ufficiale del Real di Mourinho.

Lo spagnolo lascia il Chelsea e ha firmato per sei anni con i Blancos, che per lui hanno pagato 55 milioni di euro. La stessa cifra l'ha sborsata il Bayern Monaco per Ismael Saibari del PSV.

Con il 25enne marocchino, che ha fermato il Brasile sull'1-1, dovrebbe arrivare il tedesco Nathaniel Brown dall'Eintracht.

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