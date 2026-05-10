Milan Imago

A 180 minuti dalla fine della Serie A ci sono 4 squadre a giocarsi gli ultimi due posti in Champions.

SwissTXT Swisstxt

Contestato dai suoi tifosi, il Milan è stato definitivamente risucchiato nella lotta dalle inseguitrici dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta a San Siro. I rossoneri di Allegri, che hanno reagito solo nel finale di match con Pavlovic e Nkunku, restano così a -1 dalla Juventus e vengono agganciati a quota 67 dalla Roma, protagonista di un'incredibile rimonta a Parma. In corsa anche il Como, qualificato per la prima volta nella sua storia alle coppe europee dopo l'1-0 sul Verona.