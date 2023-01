Pari

Il Milan ha chiuso una 7 giorni da incubo (rimontato dalla Roma, eliminato in Coppa Italia) non andando oltre al 2-2 in casa del Lecce.

Sotto alla pausa per 2-0, i rossoneri hanno riacciuffato il pari nella ripresa con Leao e Calabria ma in questo modo vedono scappare via a +9 il Napoli capolista quando manca una sola giornata alla fine del girone d'andata di Serie A. Dal canto suo si è portata a -1 dai cugini l'Inter che ha superato col minimo scarto di 1-0 (Martinez) il Verona.

Swisstxt