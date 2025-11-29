Rafa Leao KEY

In attesa di Roma-Napoli, il Milan si è preso la vetta della classifica in Serie A.

I rossoneri hanno battuto la Lazio a San Siro per 1-0 grazie a un gol di Leao e addirittura 15' di recupero. Al 90' c'è infatti stata una lunga revisione VAR, durante la quale è stato espulso Allegri, per un tocco col gomito in area di Pavlovic. Alla fine è stata decretata una punizione per i padroni di casa per una trattenuta sul difensore serbo. In precedenza anche la Juve ha preso 3 punti preziosi contro il Cagliari. Il 2-1 sugli isolani porta la firma di Yildiz, autore di una doppietta.