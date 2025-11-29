  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Milan di corto muso sulla Lazio

Swisstxt

29.11.2025 - 23:03

Rafa Leao
Rafa Leao
KEY

In attesa di Roma-Napoli, il Milan si è preso la vetta della classifica in Serie A.

SwissTXT

29.11.2025, 23:03

I rossoneri hanno battuto la Lazio a San Siro per 1-0 grazie a un gol di Leao e addirittura 15' di recupero. Al 90' c'è infatti stata una lunga revisione VAR, durante la quale è stato espulso Allegri, per un tocco col gomito in area di Pavlovic. Alla fine è stata decretata una punizione per i padroni di casa per una trattenuta sul difensore serbo. In precedenza anche la Juve ha preso 3 punti preziosi contro il Cagliari. Il 2-1 sugli isolani porta la firma di Yildiz, autore di una doppietta.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene
Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Video correlati

Atlético - Oviedo 2-0

Atlético - Oviedo 2-0

LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

Lucerna – Winterthur 1:3

Lucerna – Winterthur 1:3

Super League | 15° turno | stagione 25/26

29.11.2025

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

29.11.2025

Atlético - Oviedo 2-0

Atlético - Oviedo 2-0

Lucerna – Winterthur 1:3

Lucerna – Winterthur 1:3

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Più video

Altre notizie

Super League. Il Lugano non va oltre il pari con il Sion

Super LeagueIl Lugano non va oltre il pari con il Sion

Il segreto del Thun?. Mauro Lustrinelli come forse non l'avete mai visto prima: ecco a voi DJ Lustrigol

Il segreto del Thun?Mauro Lustrinelli come forse non l'avete mai visto prima: ecco a voi DJ Lustrigol

Super League. Il Lugano torna in campo contro il Sion

Super LeagueIl Lugano torna in campo contro il Sion